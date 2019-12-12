Сбои при валидации браслетов и брелоков "Тройка" произошли на МЦД

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе валидаторов произошли на Московских центральных диаметрах (МЦД). Как сообщается в четверг в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), наблюдаются сложности со считыванием браслетов, брелоков и других альтернативных носителей "Тройки".

"На МЦД наблюдаются временные сложности со считыванием браслетов, брелоков и других альтернативных носителей "Тройки" на отдельных валидаторах", - говорится в сообщении. Как отметили в ЦППК, сбои связаны с техническими особенностями настройки считывающего устройства.

Представители компании рекомендуют пассажирам "прикладывать браслет тыльной стороной (где чип) или использовать стандартные карты "Тройка".