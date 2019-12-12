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Москва вошла в 10 самых благоприятных городов для развития цифровых стартапов

Первое место в рейтинге занял Сан-Франциско

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Москва заняла восьмую строчку в рейтинге городов мира с наиболее благоприятными условиями для развития стартапов в области цифровых разработок, составленном межправительственной комиссией Минкомсвязи РФ по сотрудничеству в области вычислительной техники. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комиссии.

Эксперты оценивали города по ряду параметров, в частности, наличию открытого и развитого профессионального и экспертного сообщества, благоприятной инфраструктуры, налоговых и иных льгот, уровню научной подготовки кадров для инновационных разработок.

"Первая десятка городов выглядит следующим образом: Сан-Франциско, Лондон, Сингапур, Париж, Токио, Берлин, Пекин, Москва, Сеул, Тель-Авив", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что комиссия составила подобный рейтинг впервые. "Наша организация в этом году отмечает 50-летний юбилей, и за это время мы накопили серьезную экспертизу в вопросах цифровой экономики, в том числе в ретроспективном разрезе. Наши аналитики постарались учесть все возможные факторы, чтобы максимально объективно составить рейтинг", - приводятся в сообщении слова руководителя направления развития технологических партнерств Координационного центра комиссии Евгения Меньшикова.

Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники осуществляет деятельность, направленную на развитие цифровой экономики и цифрового государственного администрирования, реализует программы международного взаимодействия в сфере информационных технологий, содействует экспорту российских инновационных продуктов, реализует акселерационные программы и инициативы по развитию цифрового предпринимательства.

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