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Собянин открыл движение по реконструированной Дорожной улице и новому участку Южной рокады

Также мэр Москвы отметил, что всего в этом году будет построено свыше 100 км дорог
Мэр Москвы Сергей Собянин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы - реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

"В этом году будет построено чуть больше 100 км дорог. Как правило, это сложные инженерные сооружения с тоннелями, путепроводами, эстакадами. Один из таких объектов - это Южная рокада, которая запроектирована от Рублевского шоссе до Капотни. Большая часть этого участка уже реконструирована, и сегодня вводится очередной этап - от Варшавки до Пролетарского проспекта", - сказал журналистам мэр перед запуском нового участка дороги.

Он заявил, что одновременно с этим участком запускается практически новая улица, которая ранее существовала в виде разрозненных отрезков. "Это Дорожная улица, по сути дела дублер Варшавского шоссе, она дает возможность запустить общественный транспорт, сделать подъезды к МЦД-2 и в целом улучшает дорожную ситуацию на юге Москвы", - отметил Собянин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, реконструкция Дорожной улицы заняла чуть более двух лет - с ноября 2017 по декабрь 2019 года. За это время построили ранее отсутствовавшие участки дорог, эстакаду длиной 174 м через неосновные пути МЦД-2, а также реконструировали существующую проезжую часть, что позволило организовать сквозное движение по Дорожной улице от Южной рокады до МКАД протяженностью 6,5 км. Новая трасса позволит улучшить транспортное сообщение жилых кварталов и промышленных территорий районов Чертаново Северное, Центральное и Южное, Царицыно, Бирюлево Западное и Москворечье-Сабурово с населением свыше 680 тыс. человек.

Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей Москвы. Трасса длиной около 40 км (с учетом развязок и дублеров - 65 км) пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и соединит крупные автомагистрали города - МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе, Люблинскую улицу.

Новая трасса станет дублером МКАД и ТТК, а также обеспечит выход на автомобильные дороги федерального значения М-9 "Балтия" и М-5 "Урал".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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