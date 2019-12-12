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Ведущие российские ученые проведут в Москве новогодние научные викторины

Викторины пройдут в НИТУ "МИСиС" в рамках просветительской акции Laba Science Day

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские ученые помогут всем желающим проверить свои научные знания, участвуя в викторинах, которые будут проводиться в Москве 21 декабря. Викторины пройдут в НИТУ "МИСиС" в рамках просветительской акции Laba Science Day, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

"Идея Laba Science Day дать возможность людям поучаствовать в тех лабораторных, которые они пропустили в течение года. И не просто проставить галочки в очередном тесте или квизе, а проверить свою картину мира в компании самых авторитетных "завлабов", лучших исследователей и популяризаторов страны", - говорится в сообщении.

Научно-просветительский проект "Лаборатория просветительских проектов" каждый год проводит викторины и конкурсы в рамках акции "Открытая лабораторная", в работе которой принимают участие тысячи любителей науки и десятки ведущих ученых и просветителей России. В начале этого года эта акция стала лауреатом премии "За верность науке" в номинации "Прорыв года".

Вдобавок она стала одним из первых российских событий объявленного в 2019 году Международного года периодической таблицы химических элементов и впервые прошла в 30 странах на русском и английском языке. В работе международной "Открытой лабораторной" приняло участие свыше 100 тыс. любителей науки из самых разных уголков мира.

Наука для всех

Ее создатели, как сообщает пресс-служба РНФ, решили повторить ее под Новый год для всех желающих, пропустивших прошлые викторины "Открытой лабораторной". В новой акции будет не одна, а сразу семь викторин, одна из которых будет посвящена общей проверке научных знаний, а шесть других будут организованы по тематическому принципу.

На вопросы этих викторин помогут ответить ведущие ученые России, в том числе вице-президент Российского химического общества Юлия Горбунова, участник списка Forbes "30 до 30", физик Алексей Федоров, биолог и лауреат программы ЮНЕСКО "Для женщин в науке" Анастасия Ефименко, и Петр Каменский, научный координатор депозитария "Ноев Ковчег".

Акция будет проходить при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано", благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" и НИТУ "МИСиС".

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