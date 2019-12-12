Власти Москвы: экологических рисков на участке строительства Юго-Восточной хорды нет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) будет осуществляться в столице в соответствии с российским законодательством, экологических рисков на участке строительства трассы нет. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Ранее пользователи социальных сетей выражали опасение, что строительство Юго-Восточной хорды может затронуть загрязненные радиацией участки, в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство. Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, новая трасса пройдет по 10 районам Москвы, власти рассчитывают реализовать проект максимум в течение пяти лет.

"Споры в публичном пространстве о радиационном фоне вдоль будущей Юго-Восточной хорды работать не мешают, но отнимают внимание и время. Есть люди, распускающие слухи, а есть те, которые несут за свои слова и действия ответственность - административную и уголовную. Первая категория людей может эмоционально высказывать свое мнение, но подпись они нигде не поставят, поэтому их мнение должно учитываться соответствующим образом: к нему нужно прислушаться, и показать жителям реальную картину. На этот счет у нас есть исследования, проведенные несколькими уполномоченными организациями, которые тоже несут уголовную ответственность за свои выводы. По их данным, никаких экологических рисков на участке строительства хорды нет, объект будет строиться в соответствии с законодательством РФ", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в Москве ведется строительство как крупно-магистральных объектов - это хорды, так и локальных - это небольшие дороги, которые обеспечивают более удобную связь между районами. Новых масштабных объектов, которые не анонсировались ранее, в 2020 году начинать не планируется. До 2023 года будет закончена основная крупно-магистральная стройка в границах старой Москвы, после чего внимание строителей будет сфокусировано на объектах улично-дорожной сети: локальные дороги, связки, мосты, пешеходные переходы, автомобильные переезды.

"В Новой Москве работы продолжатся, планируем дойти до Бутова, там будут трассы крупнее. Вообще я считаю, мы свою глобальную транспортную миссию, начатую в 2011 году, выполнили. При ежегодном увеличении количества автомобилей в городе на 200 тысяч, средний балл загруженности дорог по городу снизился на 2-3 единицы, и Москва перестала быть мировым лидером по количеству пробок", - сказал Бочкарев.

Эффект от новых дорог

"Например, построили мы эстакаду на Мичуринском проспекте на пересечении с улицей Лобачевского, - вроде не глобальный объект, но в этом месте ушло напряжение, и время перемещения с 40 минут в пробке снизилось до двух минут. И таких мелких точек в городе много: где-то пешеходный переход достаточно сделать, где-то дорогу локальную. А вот Северо-Западная хорда решает кардинальную задачу, - с севера на запад перераспределяет транспортные потоки, то же самое будет делать Северо-Восточная хорда - с севера на восток, Юго-Восточная - с востока на юг. Все наши проекты направлены на решение разных задач", - сказал Бочкарев.

Руководитель департамента отметил, что в 2019 году было завершено строительство Северо-Западной хорды, - проекта, начатого еще в 2011 году, также был досрочно введен в эксплуатацию уникальный балочный мост через канал имени Москвы.

"Время в пути по Алабяно-Балтийскому тоннелю между улицей Алабяна и Большой Академической улицей сократилось до двух-трех минут, почти в 20 раз. Эта новая магистраль в данном секторе города, дублирует и МКАД, и Третье транспортное кольцо. Даже в пиковые нагрузки, когда видишь по навигатору, что и МКАД и ТТК загружены, Северо-Западная хорда едет, по ней движутся машины, и скорость передвижения увеличилась в разы. Я сам ей пользуюсь", - сказал Бочкарев.