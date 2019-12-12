{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы: экологических рисков на участке строительства Юго-Восточной хорды нет

Ранее пользователи социальных сетей выражали опасение, что строительство Юго-Восточной хорды может затронуть загрязненные радиацией участки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) будет осуществляться в столице в соответствии с российским законодательством, экологических рисков на участке строительства трассы нет. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Ранее пользователи социальных сетей выражали опасение, что строительство Юго-Восточной хорды может затронуть загрязненные радиацией участки, в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство. Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, новая трасса пройдет по 10 районам Москвы, власти рассчитывают реализовать проект максимум в течение пяти лет.

"Споры в публичном пространстве о радиационном фоне вдоль будущей Юго-Восточной хорды работать не мешают, но отнимают внимание и время. Есть люди, распускающие слухи, а есть те, которые несут за свои слова и действия ответственность - административную и уголовную. Первая категория людей может эмоционально высказывать свое мнение, но подпись они нигде не поставят, поэтому их мнение должно учитываться соответствующим образом: к нему нужно прислушаться, и показать жителям реальную картину. На этот счет у нас есть исследования, проведенные несколькими уполномоченными организациями, которые тоже несут уголовную ответственность за свои выводы. По их данным, никаких экологических рисков на участке строительства хорды нет, объект будет строиться в соответствии с законодательством РФ", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в Москве ведется строительство как крупно-магистральных объектов - это хорды, так и локальных - это небольшие дороги, которые обеспечивают более удобную связь между районами. Новых масштабных объектов, которые не анонсировались ранее, в 2020 году начинать не планируется. До 2023 года будет закончена основная крупно-магистральная стройка в границах старой Москвы, после чего внимание строителей будет сфокусировано на объектах улично-дорожной сети: локальные дороги, связки, мосты, пешеходные переходы, автомобильные переезды.

"В Новой Москве работы продолжатся, планируем дойти до Бутова, там будут трассы крупнее. Вообще я считаю, мы свою глобальную транспортную миссию, начатую в 2011 году, выполнили. При ежегодном увеличении количества автомобилей в городе на 200 тысяч, средний балл загруженности дорог по городу снизился на 2-3 единицы, и Москва перестала быть мировым лидером по количеству пробок", - сказал Бочкарев.

Эффект от новых дорог

"Например, построили мы эстакаду на Мичуринском проспекте на пересечении с улицей Лобачевского, - вроде не глобальный объект, но в этом месте ушло напряжение, и время перемещения с 40 минут в пробке снизилось до двух минут. И таких мелких точек в городе много: где-то пешеходный переход достаточно сделать, где-то дорогу локальную. А вот Северо-Западная хорда решает кардинальную задачу, - с севера на запад перераспределяет транспортные потоки, то же самое будет делать Северо-Восточная хорда - с севера на восток, Юго-Восточная - с востока на юг. Все наши проекты направлены на решение разных задач", - сказал Бочкарев.

Руководитель департамента отметил, что в 2019 году было завершено строительство Северо-Западной хорды, - проекта, начатого еще в 2011 году, также был досрочно введен в эксплуатацию уникальный балочный мост через канал имени Москвы.

"Время в пути по Алабяно-Балтийскому тоннелю между улицей Алабяна и Большой Академической улицей сократилось до двух-трех минут, почти в 20 раз. Эта новая магистраль в данном секторе города, дублирует и МКАД, и Третье транспортное кольцо. Даже в пиковые нагрузки, когда видишь по навигатору, что и МКАД и ТТК загружены, Северо-Западная хорда едет, по ней движутся машины, и скорость передвижения увеличилась в разы. Я сам ей пользуюсь", - сказал Бочкарев.

Реклама на ТАСС
Участвовавшим в войне железнодорожникам планируют установить памятник в Москве
Монумент хотят разместить на территории сквера на Комсомольской площади
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС