Москвичи ознакомятся с проектами планировки территорий у МЦД-4 на публичных слушаниях

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Проекты планировки территорий вдоль МЦД-4 на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) вынесут на публичные слушания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на заседании 12 декабря 2019 года Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством мэра столицы Сергея Собянина рассмотрела проекты планировки территорий вдоль МЦД-4 (Киевского направления МЖД). Протяженность участка МЦД-4 от Апрелевки до Киевского вокзала составляет 42 км. На участке действуют 15 остановочных пунктов.

"Проекты планировки территорий вдоль МЦД-4 (Киевского направления МЖД) будут вынесены на публичные слушания", - говорится в сообщении.

На участке Москва-Сортировочная-Киевская - Апрелевка в рамках развития проекта планируют построить III и IV главные пути, соединительную ветку со Смоленским направлением МЖД, а также четыре остановочных пункта "Поклонная", "Минская", "Аминьевская" и "Санино". Кроме того, запланировано комплексное благоустройство прилегающих территорий с целью создания комфортных условий для пассажиров, пешеходов и автомобилистов. Всего предполагается построить и реконструировать 37 км дорог, 27 внеуличных переходов, 10 площадок общественного транспорта, обустроить 11 стоянок для такси, 29 станций велопроката, парковки на 2 тыс. машино-мест. Пассажирские платформы будут оборудованы по стандартам МЦД - с навесами на всю длину и конкорсами, совмещающими функции кассовых залов и переходов через железнодорожные пути.

О МЦД

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным.