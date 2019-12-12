Строительство Дворца единоборств в "Лужниках" планируется завершить в 2021 году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство Международного центра самбо и бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники" планируется завершить в 2021 году, во Дворце единоборств будут размещены базы для тренировок, отдыха и восстановления спортсменов, а также площадки для соревнований. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В "Лужниках" начали подготовительные работы к строительству Дворца единоборств. Вообще объекты очень интересные, и как все новые объекты в "Лужниках", они будут иметь свои особенности. Это будут два независимо функционирующих друг от друга центра самбо и бокса; каждый центр будет функционировать полностью независимо друг от друга, пересечение потоков их посетителей будет исключено. Объекты смогут использоваться Федерациями самбо и бокса как полноценные тренировочные базы с возможностью восстановления и отдыха. Также здесь предусмотрено проведение соревнований различного уровня, в том числе и международных <...> Завершить строительство мы планируем в 2021 году", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что фасады и интерьеры центров будут выполнены в виде многосветных пространств с обильным применением остекления. Кроме того, в зданиях будут располагаться тренировочные залы и залы для соревнований, боксерские ринги, бассейн, сауна, хамам и криосауна, комнаты отдыха для спортсменов и персонала, подземный паркинг.

Ранее сообщалось, что центр самбо войдет в состав крупнейшего в Москве Дворца единоборств. В спортивном комплексе будут тренировочные и игровые залы, секции для взрослых и детей, а также залы с трибунами для проведения соревнований. У здания будут стеклянные стены и зеркальный потолок. Спортивное сооружение, общая площадь которого составит более 40 тыс. кв. м, построят на улице Лужники, неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса.