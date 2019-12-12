Участвовавшим в войне железнодорожникам планируют установить памятник в Москве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Памятник железнодорожникам, которые участвовали в Великой Отечественной войне, планируется установить в сквере на Комсомольской площади в Москве. Решение об этом единогласно одобрили в четверг члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

"Предлагается поддержать предложение о возведении монумента, посвященного увековечиванию памяти железнодорожников - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла <...> Поддерживаем предложение установить памятник героям в год 75-летия Победы", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он добавил, что памятник предлагается разместить на территории сквера на Комсомольской площади, в 200 м от ранее уставленного памятника первому министру путей сообщения Павлу Мельникову. Деньги на памятник выделит РЖД, предложение об установке памятника поступило от гендиректора компании Олега Белозерова.

По словам Воскресенского, Москомархитектура не возражает против размещения памятника, Мосгорнаследие и совет депутатов Красносельского района поддерживают решение об установке.

"Решение всеми железнодорожниками будет одобрено и принято с большой радостью. Железнодорожники, гражданские и военные, те, кто ковал победу в месте со всеми, они заслужили этот памятник. Даже первые дни войны показали, как велика роль железнодорожников: в короткие сроки более тысячи предприятий было эвакуировано из крупных городов в Сибирь и Урал благодаря железнодорожникам, в годы войны - подвозы личного состава, боеприпасов, участие во всех крупных военных операциях благодаря слаженной работе железнодорожников. Они заслужили этот памятник именно в этом месте - центре пересечений основных железнодорожных магистралей, место будет символизировать неразрывную связь, которая была в то время у фронта и тыла", - сказал руководитель департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти РЖД Владимир Лещишин.