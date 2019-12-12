Более 1,3 тыс. единиц игрового оборудования ликвидировано с начала года в Москве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. игрового оборудования ликвидировано в нескольких округах Москвы с начала года. Об этом ТАСС сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В текущем году мероприятия по уничтожению игрового оборудования были проведены в Восточном, Южном, Юго-Западном и Новомосковском административных округах города Москвы. Всего с начала года департаментом организована утилизация 1354 единиц игрового оборудования", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что только в декабре в ТиНАО департаментом организована и на основании решения суда проведена утилизация 269 единиц игрового оборудования, изъятого из незаконных игорных заведений.