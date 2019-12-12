В Москве водителям не советуют пользоваться личным автомобилем в вечерний час пик

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в вечерний час пик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Количество автомобилей в преддверии нового года в Москве сильно увеличилось, днем в центральной части города было ограничено движение, также продолжаются ремонтные работы на МКАД и Волоколамском шоссе.

"ЦОДД рекомендует отказаться от поездок по городу на автомобиле в вечерний час пик. Поездки на личных автомобилях лучше сместить на более позднее время - после 21 часа", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", в четверг вечером пробки в Москве достигли девяти баллов. Наибольшие затруднения наблюдаются на Садовом кольце, Кремлевской, Москворецкой и Садовнической набережных. Крупные пробки образовались на обеих сторонах МКАД в районах Орехово-Борисово Южное и Бирюлево Восточное, а также на внутренней стороне дороги в районе станции метро "Строгино".