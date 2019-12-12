Москва заключит два контракта жизненного цикла в сфере медицины почти на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют заключить два контракта жизненного цикла (КЖЦ) с поставщиком сложного медицинского оборудования, предназначенного для исследования и диагностики кровеносных сосудов, на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Правительство Москвы подвело итоги открытого конкурса на поставку в медучреждения столицы 16 современных ангиографов. На каждый из двух лотов в рамках конкурса подали заявки по три участника-производителя. В результате победителем в обоих лотах стала компания Philips - именно с ней будут заключены контракты жизненного цикла, которые предусматривают не только поставку оборудования, но и его сервис в течение 10 лет", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что контракты включают закупку запасных частей и расходных материалов, обучение персонала по работе с оборудованием, обновление программного обеспечения оборудования. По словам Прохорова, начальные цены контрактов по итогам конкурсных процедур были снижены в общей сложности на 38,3% - с 2,35 млрд до 1,45 млрд рублей.

По данным пресс-службы, в 2020 году Москва продолжит приобретать с помощью КЖЦ современное сложное медицинское оборудование (УЗИ, рентгенов, маммографов, эндоскопического оборудования и др.).

Ранее Прохоров сообщал ТАСС, что Москва за последние пять лет заключила КЖЦ на сумму 466,4 млрд рублей.

КЖЦ - это формат, когда город договаривается о приобретении товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла. Городу это дает возможность получить лучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания: если техника ломается, простаивает или не соответствует требованиям города, то бюджет не несет затрат. Для инвестора КЖЦ обеспечивает долгосрочную загрузку мощностей на длительный период, возможность гарантированных доходов в течение всего срока действия контракта.