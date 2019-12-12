Пробки в Москве достигли 10 баллов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в четверг вечером достигли максимального значения - 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:38 мск.

В частности, движение затруднено по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Москворецкой, Раушской, и Садовнической , Софийской и Кремлевской набережным. Пробки фиксируются на Тверской улице, Большой Лубянке, Неглинной, Знаменке и Новом Арбате.

Заторы образовались на внутренней и внешней сторонах МКАД в районах Орехово-Борисово Южное и Бирюлево Восточное, а также на внутренней стороне дороги в районе станции метро "Строгино". Среди вылетных магистралей небольшие пробки наблюдаются на Ленинградском шоссе в обе стороны.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в вечерний час пик. Поездки на личных автомобилях рекомендовали сместить на более позднее время - после 21 часа.