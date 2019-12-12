{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробки в Москве достигли 10 баллов

В ЦОДД рекомендуют сместить поездки на личных автомобилях на более позднее время - после 21:00
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в четверг вечером достигли максимального значения - 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:38 мск.

В частности, движение затруднено по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Москворецкой, Раушской, и Садовнической , Софийской и Кремлевской набережным. Пробки фиксируются на Тверской улице, Большой Лубянке, Неглинной, Знаменке и Новом Арбате.

Заторы образовались на внутренней и внешней сторонах МКАД в районах Орехово-Борисово Южное и Бирюлево Восточное, а также на внутренней стороне дороги в районе станции метро "Строгино". Среди вылетных магистралей небольшие пробки наблюдаются на Ленинградском шоссе в обе стороны.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в вечерний час пик. Поездки на личных автомобилях рекомендовали сместить на более позднее время - после 21 часа.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Москва заключит два контракта жизненного цикла в сфере медицины почти на 1,5 млрд рублей
Власти города заключили КЖЦ на сумму 466,4 млрд рублей за последние пять лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС