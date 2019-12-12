В Москве вручили премии ЦФО в области литературы и искусства

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства состоялась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в четверг. Награды вручил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

"Премия зародилась давно - еще в начале нулевых. Она существует 14 лет, и в числе ее лауреатов есть очень много людей именитых. Но мы видим свою задачу в том, чтобы открывать имена новые. Безусловно, они все известны у себя на малой родине, это люди очень достойные, которые по многу лет отдают себя творчеству. Но за пределами региона их зачастую не знают. В этом и состоит задача премии - эти имена найти, сделать широко известными и конечно же поддержать их", - отметил в ходе мероприятия Щеголев.

На соискание премии было представлено 180 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях. Решением конкурсной комиссии определены четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 300 тыс. рублей.

"За просветительскую деятельность в сфере культуры" премию получил Антон Анкудинов - заведующий отделом по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия Гороховецкого историко-архитектурного музея (Владимирская область).

Наградой за многолетнюю профессиональную работу по сохранению и реставрации памятников старины отмечена художник-реставратор Антонина Шувалова (Костромская область). За последние 14 лет под руководством Шуваловой силами отдела реставрации Костромского музея-заповедника восстановлено более 450 предметов.

За просветительскую деятельность и реализацию серии библиотечных проектов для детей и юношества награжден коллектив Белгородской государственной детской библиотеки Лиханова. Благодаря активной просветительской деятельности библиотеки губернатор Белгородской области объявил 2019 год Годом детского чтения в области.

В номинации "Театральное искусство" лауреатом стал Владимир Петров - художественный руководитель Воронежского государственного академического театра драмы имени Алексея Кольцова. Его отметили за создание спектакля "Вишневый сад". Дополнительно благодарственными письмами полпреда президента России в ЦФО отмечены семь проектов по отдельным направлениям.

О премии

Премия ЦФО в области литературы и искусства была учреждена в 2004 году и регулярно присуждается за наиболее талантливые произведения литературы и искусства, получившие широкое общественное признание, внесшие значительный вклад в отечественную культуру.

Главной целью премии является поддержка культуры и искусства регионов ЦФО, поощрение творческих начинаний деятелей культуры. Премия имеет большое общественное значение - позволяет открывать новые имена, дает возможность деятелям культуры регионов ЦФО представить свои творческие проекты на окружном и федеральном уровне. Премия стала эффективным механизмом популяризации региональных культурных проектов, среди которых: музыкальные фестивали "Джазовая провинция" и "Мир гитары", "Хотмыжская осень" и "Мелиховская весна", музейные выставки и проекты "Палех - достояние России", "Сергей Рахманинов в Ивановке", "Детство Земли" и другие.