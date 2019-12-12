{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве вручили премии ЦФО в области литературы и искусства

На соискание премии было представлено 180 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства состоялась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в четверг. Награды вручил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

"Премия зародилась давно - еще в начале нулевых. Она существует 14 лет, и в числе ее лауреатов есть очень много людей именитых. Но мы видим свою задачу в том, чтобы открывать имена новые. Безусловно, они все известны у себя на малой родине, это люди очень достойные, которые по многу лет отдают себя творчеству. Но за пределами региона их зачастую не знают. В этом и состоит задача премии - эти имена найти, сделать широко известными и конечно же поддержать их", - отметил в ходе мероприятия Щеголев.

На соискание премии было представлено 180 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях. Решением конкурсной комиссии определены четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 300 тыс. рублей.

"За просветительскую деятельность в сфере культуры" премию получил Антон Анкудинов - заведующий отделом по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия Гороховецкого историко-архитектурного музея (Владимирская область).

Наградой за многолетнюю профессиональную работу по сохранению и реставрации памятников старины отмечена художник-реставратор Антонина Шувалова (Костромская область). За последние 14 лет под руководством Шуваловой силами отдела реставрации Костромского музея-заповедника восстановлено более 450 предметов.

За просветительскую деятельность и реализацию серии библиотечных проектов для детей и юношества награжден коллектив Белгородской государственной детской библиотеки Лиханова. Благодаря активной просветительской деятельности библиотеки губернатор Белгородской области объявил 2019 год Годом детского чтения в области.

В номинации "Театральное искусство" лауреатом стал Владимир Петров - художественный руководитель Воронежского государственного академического театра драмы имени Алексея Кольцова. Его отметили за создание спектакля "Вишневый сад". Дополнительно благодарственными письмами полпреда президента России в ЦФО отмечены семь проектов по отдельным направлениям.

О премии

Премия ЦФО в области литературы и искусства была учреждена в 2004 году и регулярно присуждается за наиболее талантливые произведения литературы и искусства, получившие широкое общественное признание, внесшие значительный вклад в отечественную культуру.

Главной целью премии является поддержка культуры и искусства регионов ЦФО, поощрение творческих начинаний деятелей культуры. Премия имеет большое общественное значение - позволяет открывать новые имена, дает возможность деятелям культуры регионов ЦФО представить свои творческие проекты на окружном и федеральном уровне. Премия стала эффективным механизмом популяризации региональных культурных проектов, среди которых: музыкальные фестивали "Джазовая провинция" и "Мир гитары", "Хотмыжская осень" и "Мелиховская весна", музейные выставки и проекты "Палех - достояние России", "Сергей Рахманинов в Ивановке", "Детство Земли" и другие.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Трегулова назвала реконструкцию и новую экспозицию Новой Третьяковки "делом своей жизни"
Реконструкция должна начаться в 2023 году и продлится около пяти лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС