Новогоднюю елку для Кремля спилят в Бородинском лесничестве в Подмосковье

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Живая ель, которая украсит Кремль к Новому году, в пятницу будет спилена в Подмосковье.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, на роль главной новогодней елки России в этом году выбрано 90-летнее дерево в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области. Высота ели 25 м, размах нижних ветвей 6 м.

"15 декабря ель специальным автопоездом будет доставлена в Кремль. Ее установка на Соборной площади и украшение займут несколько дней", - сказала Крылова, заверив, что к 25 декабря елка будет полностью готова.

По традиции хороводы вокруг нее будут водить юные гости праздника Всероссийской елки. На него приглашаются несколько тысяч школьников из всех регионов России. Для них приготовлено представление "Письмо Деду Морозу". Этот же музыкальный спектакль на сцене Государственного Кремлевского дворца в праздники и в дни каникул смогут посмотреть все желающие.