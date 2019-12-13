Москвичи написали в парках города более пяти тыс. писем Деду Морозу

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Жители и гости столицы написали Деду Морозу более 5 тыс. писем с поздравлениями и пожеланиями в ходе новогодней акции в парках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

"На территории 17 парков, подведомственных департаменту культуры города Москвы, с 25 ноября по 8 декабря работала почта Деда Мороза. Горожане отравили из парков более 5 тысяч писем главному волшебнику страны", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что почта Деда Мороза располагалась в самых многолюдных точках зеленых зон: на основных аллеях, в зданиях администрации и около главных входов. Сотрудники парков ежедневно забирали почту и следили за тем, чтобы ящики не переполнялись. Восьмого декабря волонтеры благотворительного фонда "Путь детства" забрали письма и упаковали их для поездки, а 13 декабря все конверты доставили в Великий Устюг.

Акция "Почта Деда Мороза" проводится в парках Москвы второй год подряд. В прошлом году она проходила на территории восьми парков, тогда горожане отправили почти 4 тыс. писем. В этом году к новогодней акции присоединились еще девять парков, в том числе парк Горького, сад "Эрмитаж", сад имени Баумана, усадьба Воронцово.