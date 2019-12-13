Впавшие в спячку тушканчики в зоопарке Москвы проведут всю зиму в специальном холодильнике

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Четыре тушканчика, которые впали в спячку в Московском зоопарке, несколько месяцев проведут в холодильнике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

"В этом году из-за аномально теплой осени спячка тушканчиков началась несколько позже, чем обычно. Для сравнения: год назад грызуны уснули уже в конце сентября и благополучно проспали до середины марта. <…> Четыре больших тушканчика и один длинноухий впали в спячку. Ближайшие три-четыре месяца зверьки проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура в 2-4 градуса", - говорится в сообщении.

Специалисты будут всю зиму раз в неделю проводить контрольное взвешивание у зверьков, осторожно доставая их из холодильника. Они также будут проверять и другие жизненные показания зверьков. Если никаких аномалий наблюдаться не будет, то тушканчиков сразу вернут обратно, но если вдруг обнаружится, что зверьки слишком быстро теряют вес, то их будут докармливать.

От веса животного также напрямую зависит и то, когда он выйдет из спячки - это 260-300 граммов для больших и 45 граммов для длинноухих. Тушканчики достаточно быстро возвращаются к обычному ритму жизни, к ним возвращаются хороший аппетит и большая активность.

"Наши специалисты стремятся, чтобы жизненные циклы тушканчиков были такими же, как и у их сородичей, обитающих в дикой природе. Поэтому у зверьков происходит смена сезона, меняются рационы и температура в зависимости от времени года. Например, в весенне-летний период тушканчики получают много растительных зеленых кормов. Это, прежде всего, морковь, яблоки, свежая трава", - приводятся в материале слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

А при подготовке к периоду спячки в помещении, где содержатся тушканчики, постепенно снижается температура: так зверьки ощущают приближение сезона холодов. Когда они готовы уснуть, зоологи помещают каждого тушканчика в персональный деревянный бокс, обитый поролоном, и затем отправляют в холодильную камеру.