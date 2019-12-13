Впавшие в спячку тушканчики в зоопарке Москвы проведут всю зиму в специальном холодильнике

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Четыре тушканчика, которые впали в спячку в Московском зоопарке, несколько месяцев проведут в холодильнике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы зоосада.
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ПРОВЕСТИ ЗИМУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ: НАШИ ТУШКАНЧИКИ УСНУЛИ Четыре больших тушканчика и один длинноухий впали в спячку. Ближайшие три-четыре месяца зверьки проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура в 2-4 градуса. ✨ В этом году из-за аномально теплой осени спячка тушканчиков началась несколько позже, чем обычно. Для сравнения: год назад грызуны уснули уже в конце сентября и благополучно проспали до середины марта. В природе время, когда тушканчики погружаются в спячку зависит от двух факторов - температурного режима и наличия корма. Так, если еды в изобилии, то зверьки могут продолжать кормиться даже тогда, когда пришло похолодание. А если корм в дефиците, то тушканчики предпочитают заснуть, чтобы не расходовать зря накопленные за лето жировые запасы. Наши специалисты стремятся, чтобы жизненные циклы тушканчиков были такими же, как и у их сородичей, обитающих в дикой природе. Поэтому у зверьков происходит смена сезона, меняются рационы и температура в зависимости от времени года. Например, в весенне-летний период тушканчики получают много растительных зеленых кормов. Это, прежде всего, морковь, яблоки, свежая трава. Во второй половине лета и в начале осени, когда грызунам полагается отъедаться и готовиться к спячке, большую часть их ежедневного «меню» составляют высокопитательные корма - в частности, зерновая смесь с преобладанием семечек подсолнечника. Благодаря такому усиленному питанию, к моменту, когда будет пора погрузиться в спячку, животные набирают достаточный вес, чтобы без каких-либо проблем для организма проспать 4-4,5 месяца. ☃☀ Вес больших тушканчиков накануне спячки был равен 400 г. За время зимы они могут потерять около 1/4 своей массы. А вот длинноухий тушканчик куда более миниатюрен: его вес к моменту спячки составлял 75 г, а после пробуждения он будет и того меньше - около 45 г. Кстати, динамика набора веса у каждой особи индивидуальна. Именно поэтому специалисты, работающие с грызунами, следят за изменением массы каждого животного, и начинают погружать тушканчиков в спячку только тогда, когда они достигают оптимального «зимнего» веса. Добрых снов, крошки тушканчики
"В этом году из-за аномально теплой осени спячка тушканчиков началась несколько позже, чем обычно. Для сравнения: год назад грызуны уснули уже в конце сентября и благополучно проспали до середины марта. <…> Четыре больших тушканчика и один длинноухий впали в спячку. Ближайшие три-четыре месяца зверьки проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура в 2-4 градуса", - говорится в сообщении.
Специалисты будут всю зиму раз в неделю проводить контрольное взвешивание у зверьков, осторожно доставая их из холодильника. Они также будут проверять и другие жизненные показания зверьков. Если никаких аномалий наблюдаться не будет, то тушканчиков сразу вернут обратно, но если вдруг обнаружится, что зверьки слишком быстро теряют вес, то их будут докармливать.
От веса животного также напрямую зависит и то, когда он выйдет из спячки - это 260-300 граммов для больших и 45 граммов для длинноухих. Тушканчики достаточно быстро возвращаются к обычному ритму жизни, к ним возвращаются хороший аппетит и большая активность.
"Наши специалисты стремятся, чтобы жизненные циклы тушканчиков были такими же, как и у их сородичей, обитающих в дикой природе. Поэтому у зверьков происходит смена сезона, меняются рационы и температура в зависимости от времени года. Например, в весенне-летний период тушканчики получают много растительных зеленых кормов. Это, прежде всего, морковь, яблоки, свежая трава", - приводятся в материале слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
А при подготовке к периоду спячки в помещении, где содержатся тушканчики, постепенно снижается температура: так зверьки ощущают приближение сезона холодов. Когда они готовы уснуть, зоологи помещают каждого тушканчика в персональный деревянный бокс, обитый поролоном, и затем отправляют в холодильную камеру.