В Москве у безработного украли машину за 3 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл у безработного с автостоянки машину "Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт" стоимостью около 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Установлено, что у безработного с неохраняемой автостоянки, расположенной в Зеленограде, неизвестный совершил кражу автомобиля "Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт". Материальный ущерб составил около 3 млн рублей", - сказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).