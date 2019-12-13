Красную ветку метро Москвы планируют продлить вдоль Щелковского шоссе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Институт Генплана Москвы рассматривает возможность продления Сокольнической линии метро Москвы на восток, вдоль Щелковского шоссе. Об этом в пятницу сообщил журналистам главный инженер института Михаил Крестмейн.

"Мы видим градостроительный потенциал продления Сокольнической линии метро вдоль Щелковского шоссе. Это не первоочередный план, но когда-то это случится", - сказал он.

Крестмейн напомнил, что сейчас идет подготовка к продлению Арбатско-Покровской линии до района Гольяново, ветка также будет примыкать к Щелковскому шоссе. Трассировка продления ветки и место конечной станции "Гольяново" утверждены, деньги выделены. Предполагается, что новая станция разгрузит Щелковское шоссе и действующую станцию метро "Щелковская", а также обеспечит быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново.