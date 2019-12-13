Конференция "Музей в городе - город в музее" собрала в Москве 70 экспертов со всего мира

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Четвертая Международная конференция "Музей в городе - город в музее" открылась в Музее Москвы в пятницу. В мероприятии принимают участие эксперты со всего мира - музейные специалисты, архитекторы, культурологи, историки, урбанисты и кураторы.

"Конференция "Музей в городе - город в музее" дает направление развития музея города в контексте изменений самого города. Это обсуждение задач городского музея - как музей может выступать проводником между прошлым и будущим города, реагировать на запросы общества, развиваться в диалоге с жителями и создать условия для развития современных городских процессов. Каждый год конференция в Музее Москвы объединяет музейных специалистов и экспертов для дальнейшего развития диалога между музеем и городом", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС куратор конференции Мария Сакирко.

Конференция продлится два дня. Участниками в этом году стали более 70 спикеров из столицы, регионов и зарубежных стран. Среди них: Финбарр Вулли -директор по контенту Музея Лондона, Джулия Пагель - генеральный секретарь Альянса европейских музейных организаций (NEMO), Ежи Гавронски - профессор Университета Амстердама, Елена Зеленцова - вице-президент фонда "Сколково", Оксана Орачева - генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина и другие эксперты.

Первый день конференции посвящен актуальным формам взаимодействия музеев с разнообразными городскими сообществами в кураторских, просветительских и исследовательских проектах, а также музейной экономике как важному фактору развития городских пространств. Во второй день разговор будет сфокусирован на способах изучения и интерпретации городской истории и современности музеем и городскими экспертами: современных инструментах краеведения, способах актуализации археологического наследия в городской среде, перформативных практиках в городе и взаимодействии жителей в городском пространстве.

Как отмечают организаторы, цель конференции - показать, как меняется сегодня система "человек - музей - город": горожане включаются в реализацию музейных проектов и формирование коллекции, переосмысливаются взаимосвязи локальных нарративов и целого города.