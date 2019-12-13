Количество мигрантов в Москве увеличилось до 1,6 млн человек

МОСКВА, 13 декабря. Количество проживающих в Москве мигрантов увеличилось к 2019 году на 15,4% и превысило 1,6 миллиона человек. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице Дмитрий Сергиенко.

"На текущее время в Москве на 15,4% увеличилось присутствие мигрантов и составило более 1,6 миллиона", - сказал Сергиенко.

Он отметил, что примерно 1,4 миллиона - это выходцы из стран ближнего зарубежья. Большинство из находящихся в Москве - это граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины и Белоруссии.

По мнению начальника управления, одним из дестабилизирующих факторов, влияющих на криминогенную ситуацию в городе, по-прежнему является преступность иностранных граждан.

"Но стоит отметить, что, если общее количество преступлений в Москве осталось на уровне прошлого года, то число преступлений, совершенных иностранными гражданами, уменьшилось на 16,7% и составило почти 5,5 тыс. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, также уменьшилось", - добавил Сергиенко.

По его словам, благодаря введению патентной системы и созданию многофункционального миграционного центра отмечена тенденция легализации иностранных граждан.

"За 2019 год [в многофункциональном миграционном центре в Сахарове] было оформлено и переоформлено 427 тыс. патентов. Вместе с тем, следует отметить, что четверть иностранных граждан - это граждане из Евразийского экономического союза. Большинство из них - граждане Киргизии", - сказал Сергиенко.

Он отметил, что большая часть живущих в Москве мигрантов занята в сфере оказания услуг населению - это сотрудники кафе, магазинов и ресторанов, домработники. Наиболее эффективными мерами противодействия нарушениям миграционной политики является проведение оперативно-профилактических мероприятий: "Нелегал 2011", "Мигрант. Жилой сектор", "Антитерор" и так далее.

"За 2019 год выявили нарушений режима пребывания - почти 74 тыс., нарушений трудовой деятельности - более 8,5 тыс.", - добавил Сергиенко.

Миграционный центр Москвы открылся 12 января 2016 года, а с апреля он перешел на круглосуточную выдачу патентов и работу без праздников и выходных. Это позволило избавиться от очередей. В августе 2016 года центр перешел на новую систему работы, благодаря чему можно приезжать сюда не три, а два раза для подачи документов в одно окно и, при необходимости, для прохождения медосмотра и тестирования. Среднее время подачи заявления и прохождения всех процедур для получения патента составляет два часа.

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