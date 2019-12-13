{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация о минировании более 10 школ в Москве оказалась ложной

Взрывоопасные предметы не выявлены

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили здания и прилегающую территорию более 10 школ в Москве, куда ранее в пятницу поступили сообщения с угрозами взрывов, и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Более десяти школ проверены в связи с поступившей информацией о минировании. Взрывоопасные предметы не выявлены, сообщения об угрозе взрыва оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Только 12 декабря неизвестные сообщали о заложенных бомбах в 13 районных судах, ряде школ, а также на станции метро "Киевская" в Москве. Все угрозы после проверки оказались ложными.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На горящем складе в Москве происходят взрывы
Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС