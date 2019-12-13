Информация о минировании более 10 школ в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили здания и прилегающую территорию более 10 школ в Москве, куда ранее в пятницу поступили сообщения с угрозами взрывов, и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Более десяти школ проверены в связи с поступившей информацией о минировании. Взрывоопасные предметы не выявлены, сообщения об угрозе взрыва оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Только 12 декабря неизвестные сообщали о заложенных бомбах в 13 районных судах, ряде школ, а также на станции метро "Киевская" в Москве. Все угрозы после проверки оказались ложными.