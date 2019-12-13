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Власти Москвы сообщили, что уровень безработицы составил менее 1%

Первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева уточнила, что москвичи и иностранные граждане не конкурируют между собой за рабочие места

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Москвичи и иностранные граждане, работающие по патентам, не конкурируют между собой за рабочие места, в настоящее время уровень безработицы в столице рекордно низкий - менее 1%. Об этом сообщила в пятницу журналистам первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

"Мы видим, что уровень безработицы в Москве достиг рекордно низких показателей - ниже 1%. И иностранные граждане, как правило, работают на тех должностях и в тех сферах, которые не пользуются спросом среди москвичей", - сказала Багреева.

По ее словам, город растет и быстро развивается, в Москве также строятся масштабные инфраструктурные проекты, требующие привлечения большого числа людей. Она подчеркнула, что в настоящий момент конкуренции между москвичами и теми, кто получает патенты, нет. Потому что у всех есть свои ниши, сферы деятельности и вакансии.

"Кроме того, в прошлом году в бюджет в виде НДФЛ за патенты иностранных граждан [выданных в миграционном центре в Сахарове] мы получили около 17,5 млрд рублей. В этом году, надеемся, что мы получим 18 млрд рублей", - добавила Багреева.

Ранее начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице Дмитрий Сергиенко сообщил, что количество проживающих в Москве мигрантов увеличилось к 2019 году на 15,4% и составило более 1,6 млн человек.

Миграционный центр Москвы заработал 12 января 2016 года, а с апреля он перешел на круглосуточную выдачу патентов и работу без праздников и выходных. Это позволило избавиться от очередей. В августе того же года центр перешел на новую систему работы, благодаря чему можно приезжать сюда не три, а два раза для подачи документов в одно окно и, при необходимости, для прохождения медосмотра и тестирования. Среднее время подачи заявления и прохождения всех процедур для получения патента составляет два часа.

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