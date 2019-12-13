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Около 200 человек приняли участие в тестировании по истории Отечества в Мосгордуме

В этом году акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международная образовательная акция "Тест по истории Отечества" состоялась в Московском парламентском центре столичного парламента, в ней приняли участие около 200 человек. Об этом сообщила в четверг ТАСС председатель секции по патриотическому воспитанию молодежной палаты при Мосгордуме Ксения Новожилова.

"В тесте приняли участие около 200 человек - члены молодежного парламента при Мосгордуме, представители молодежных общественных и студенческих организаций города Москвы, школьники. <…> На 40 вопросов с четырьмя вариантами ответа, из которых верный только один, было дано 40 минут. В настоящее время проводится проверка работ, и москвичи здесь же <…> получат сертификаты об участии в тестировании и узнают результаты теста", - сказала Новожилова.

Международная образовательная акция "Тест по истории Отечества" состоялась в Московском парламентском центре в пятый раз. В этом году акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые "Тест по истории Отечества" прошел в России и за рубежом в 2015 году, его организатором выступил Молодежный парламент при Государственной думе в рамках международного проекта "Каждый день горжусь Россией".

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