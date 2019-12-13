Меры безопасности будут усилены на транспорте Москвы во время новогодних праздников

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Меры безопасности будут усилены на транспорте Москвы и объектах транспортной инфраструктуры во время новогодних праздников, начиная с 25 декабря по 9 января. В этот период в городе будет работать оперативный штаб, в который войдут сотрудники правоохранительных органов столицы, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы будут усилены меры безопасности на транспорте и организована круглосуточная работа специального оперативного штаба. Мы хотим, чтобы праздничные дни в Москве прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными, поэтому просим с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности. Будет проводиться усиленный досмотр багажа и пассажиров, 100% досмотр подвижного состава всего городского транспорта, а также пригородных платформ, вестибюлей и подуличных переходов метро, остановок наземного транспорта. Также будет увеличена частота проверок на предмет оставленных вещей и подозрительных предметов в салонах автобусов, электробусов и трамваев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на всех станциях метро увеличат количество дежурящих сотрудников Службы безопасности, а на досмотровых зонах будет усилен досмотр пассажиров.

Также в дни проведения новогодних представлений для детей на станциях метро начнут дежурство дополнительные сотрудники Службы движения. На особом контроле станционного персонала будут станции, расположенные рядом с местами проведения новогодних представлений. Работа кассовых окон на станциях метрополитена будет организована с учетом увеличенного потока пассажиров. Также дежурство на станциях метро примут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров для помощи в передвижении.

Ликсутов отметил, что все службы московского транспорта, связанные с перевозкой пассажиров, получили актуальные планы действий при возникновении нештатных ситуаций. Проведены дополнительные инструктажи о неукоснительном исполнении требований транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Будет организована круглосуточная работа аварийно-восстановительных бригад.

Московская административная дорожная инспекция и УГИБДД по Москве усилят контроль за такси в праздничные дни. Экипажи будут дежурить у вокзалов и крупных транспортно-пересадочных узлов. В целях безопасности пассажиров у таксистов, не проходивших медицинские и техосмотры, временно изымут автомобили и переместят на спецстоянки.