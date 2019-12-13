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Одиннадцать судов в Москве получили анонимные сообщения с угрозами взрывов

Здания проверяют сотрудники экстренных служб и кинологи

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в пятницу еще в семь районных судов Москвы, посетителей и сотрудников эвакуируют в целях безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Ранее сообщалось о поступлении анонимных звонков в Никулинский, Головинский, Коптевский и Хорошевский суды с угрозами взрывов.

"Аналогичные звонки поступили еще в Таганский, Люблинский, Лефортовский, Преображенский, Солнцевский,- Измайловский и Гагаринский суды", - сказал представитель суда.

На местах работают сотрудники экстренных служб и кинологи.

Ранее в пятницу из-за угрозы взрыва были эвакуированы более 10 школ в столице. Специалисты экстренных служб проверили здания и прилегающую территорию и не нашли взрывоопасных предметов.

В новость были внесены изменения (14:39 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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