Выставка памяти Эдуарда Успенского откроется в Москве 22 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная жизни и творчеству детского писателя Эдуарда Успенского, откроется 22 декабря в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

"Имена созданных им персонажей, их реплики и поступки давно стали современным фольклором. Статьи о нем входят во все энциклопедии и словари, без его сочинений не может обойтись ни одна антология детской словесности. Большая выставка в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. Даля на Зубовском бульваре - отделе "Доходный дом Любощинских - Вернадских" - приношение многогранному дарованию Эдуарда Николаевича Успенского, его феноменальному трудолюбию и верности тем культурным принципам, которые он отстаивал и защищал многие годы", - говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть материалы из домашнего архива писателя, редкие фотографии, рукописи, афиши, авторские игрушки и книги Успенского на многих языках мира. На выставке будут представлены оригинальные иллюстрации к его произведениям, выполненные ведущими художниками нашей страны, в том числе картинки Валерия Алфеевского к первому изданию книги "Крокодил Гена и его друзья", работы Виктора Чижикова и других. В экспозиции будут впервые представлены письма Успенского, материалы литературной премии имени Корнея Чуковского, жюри которой Успенский возглавлял в течение последних 10 лет своей жизни.

"Рабочие раскадровки из анимационных фильмов по сказкам писателя дополнят демонстрирующиеся на выставке архивные аудио- и видеоматериалы. На выставке представлены материалы из семейного архива Успенских, собраний ГМИРЛИ имени В.И. Даля, Музея кино, киностудии "Союзмультфильм", издательства "АСТ", Музейно-выставочного комплекса МАИ, частных коллекций", - добавили организаторы.

Для посетителей выставка будет открыта с 24 декабря по 31 марта 2020 года.

Создатель известных всему миру Чебурашки, Крокодила Гены, Матроскина, "Простоквашино" Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. Первая его книга - сборник стихов "Смешной слоненок" - вышла в 1965 году, позднее была опубликована сказочная повесть "Крокодил Гена и его друзья". В 1974 году Успенский выпустил повесть-сказку "Дядя Федор, пес и кот", после чего режиссер Владимир Попов снял мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". Успенский умер 14 августа 2018 года.