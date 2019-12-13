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Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в девять ТЦ Москвы и ЦУМ

Здания проверят специалисты

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Девять торговых центров и ЦУМ проверяют в Москве после поступившего сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в торговых центрах "Авиапарк", РИО, "Принц плаза", "Европейский", "Афимолл сити", "Калейдоскоп", "Ереван плаза", "Город" и "Кунцево плаза", а также в ЦУМе заложены взрывные устройства. Сотрудники экстренных служб направлены для проверки информации и обследования территории", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, информация о минировании поступила в одну из школ на севере Москвы. Там также работают специалисты.

Ранее в пятницу из-за угрозы взрыва уже были эвакуированы более 10 школ Москвы, а также ряд районных судов столицы. Кроме того, сообщение об угрозе взрыва также получили пять культурных объектов, в том числе Государственный музей имени А. С. Пушкина, ГИТИС и Саввинское подворье. Информация о минировании данных объектов не подтверждается.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек.

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