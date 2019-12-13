Информация об угрозе взрывов в торговых центрах и школе в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов девяти торговых центов в Москве, ЦУМа, а также школы оказались ложными, взрывоопасные предметы в ходе проверки не обнаружены. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Специалисты экстренных служб проверили ТЦ "Авиапарк", "Рио", "Принц плаза", "Европейский", "Афимолл сити", "Калейдоскоп", "Ереван плаза", "Город" и "Кунцево плаза", а также ЦУМ и не нашли взрывоопасные предметы", - сказал собеседник агентства. Также ложным оказалось "минирование" школы на севере Москвы.

Всего, по данным источника, в течение дня специалисты проверили около 60 объектов в столице в связи с поступившими угрозами взрыва. Ранее сообщения от неизвестных с угрозами взрыва получили несколько объектов культуры, в том числе ГИТИС, Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина, Саввинское подворье, а также торговые центры, более 10 школ, кафе, ряд районных судов Москвы. Специалисты экстренных служб обследовали все здания, информация о минировании объектов оказалась ложной.

Волна "минирований" в столице началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек.