Собянин открыл пешеходный переход от "Театральной" на Никольскую улицу в Москве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу после реконструкции крытый наземный пешеходный переход от станций метро "Театральная" и "Площадь Революции" на Никольскую улицу, который не использовался последние 10 лет.

"Переход с площади Революции на Никольскую простоял закрытым 10 лет. И, по мнению многих специалистов, отремонтировать и открыть его было невозможно. Слишком много ошибок было допущено при попытке реализовать на этом месте проект строительства подземного торгового центра, в результате не только торговый центр не построили, но и чуть было не разрушили исторические здания. Тем не менее, по моей просьбе инженеры все же нашли решение, строители смогли устранить ошибки своих предшественников, и сегодня мы вновь открываем один из самых популярных пешеходных переходов в Москве", - сказал мэр.

Наземный, крытый пешеходный переход от площади Революции и станции метро "Театральная" на Никольскую улицу длиной 95 м был построен в 1964 году. На протяжении десятилетий он оставался одним из самых востребованных в городе, так как обеспечивал быстрый и комфортный проход с Театральной площади и площади Революции на Красную площадь и Никольскую улицу. За время эксплуатации конструкции перехода износились, его техническое состояние перестало соответствовать нормам безопасности. Кроме того, риску разрушения подвергались соседние исторические здания.

Сложности при реконструкции

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, в 1999 году правительство Москвы приняло постановление "О реконструкции крытого пешеходного перехода от станции метро "Театральная" на Никольскую улицу". Работы по реконструкции велись в рамках инвестиционного контракта с ООО "Старград".

Инвестор должен был укрепить несущие конструкции перехода и примыкающих строений, обновить коммуникации и построить новые подземные уровни, причем без долгосрочного закрытия перехода. Однако в результате - в ходе строительства подземного торгового центра - был поврежден фундамент памятника федерального значения "Славяно-Греко-Латинская академия, XVII-XVIII веков", под угрозой разрушения оказался и комплекс Заиконоспасского монастыря.

В 2009 году переход был закрыт для пешеходов. Было принято решение о прекращении работ и принятии мер по ликвидации нарушений, допущенных при проведении реконструкции перехода. Инвестиционный контракт был расторгнут.

В 2014 году ГБУ "Гормост" провело дополнительное обследование перехода, а в 2016 году по поручению Собянина было принято решение о реконструкции перехода и устранении угрозы разрушения памятников архитектуры. Стройка осложнялась близостью грунтовых вод и необходимостью вести работы в зоне коммуникаций Московского метрополитена.

Непосредственно в переходе был проведен ремонт основных конструкций, оборудована охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и подогрева ступеней. Со стороны площади Революции обустроен сход с лестничными маршами, промежуточными площадками и колясочным спуском. Для маломобильных граждан установлен лифт. Ожидается, что в час пик переходом будут пользоваться порядка 2,7 тыс. человек.