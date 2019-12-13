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Новая эстакада появится рядом со станцией метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве

Длина новой эстакады, которая обеспечит движение в обе стороны с внутренней стороны СВХ на 5-й проезд Подбельского, составит более 220 метров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новые развязки на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе появятся недалеко от столичного метро "Бульвар Рокоссовского". Москомэкспертиза согласовала соответствующую проектную документацию, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В районах Богородское и Метрогородок появятся новые развязки на пересечении с Северо-Восточной хордой", - говорится в сообщении.

Здесь возведут эстакаду, реконструируют участки Ивантеевской улицы и проезды Подбельского (с 4-го по 7-й). Также появится внутриквартальный проезд. Длина новой эстакады, которая обеспечит движение в обе стороны с внутренней стороны СВХ на 5-й проезд Подбельского, составит более 220 метров. Отмечается, что в 4-м и 7-м проездах Подбельского установят остановки наземного городского пассажирского транспорта.

"Дорожное строительство - кропотливая работа, от которой зависит не только качество жизни, но и безопасность москвичей и гостей столицы. В этой работе важно учитывать множество нюансов и территориальных особенностей, а также потребности местных жителей. Так, согласованный комплекс работ, помимо дорожных работ, учитывает необходимость создания двух остановок общественного транспорта и переустройство инженерных коммуникаций", - цитирует портал слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Северо-Восточная хорда протянется от скоростной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Она соединит крупные московские магистрали - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе.

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