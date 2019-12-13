Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу столичный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" и посетил главные площадки фестиваля на Манежной площади и площади Революции. Одновременно в Москве была включена праздничная подсветка.

"Сегодня мы открываем фестиваль "Путешествие в Рождество", который с каждым годом становится интереснее и привлекает все больше участников и гостей. В 2019 году в нем участвуют 55 регионов России и 22 страны мира. Гостей фестиваля ждут на 81 площадке - не только в центре, но и в жилых районах. Одновременно сегодня мы зажигаем праздничную подсветку, которая уже много лет является фирменным знаком Москвы. Благодаря фестивалям и праздничному освещению наш город все больше и больше заслуживает звания "Лучшего города зимы", - сказал Собянин.

Главный зимний фестиваль Москвы "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января 2020 года. Мероприятия фестиваля будут проходить на площадках в центре города, жилых районах и парках. В этом сезоне были открыты две новые площадки в жилых районах: на бульваре в 16-м микрорайоне Зеленограда и в сквере у Гольяновского пруда. Тема фестиваля: "Москва - столица Рождества и Нового года!"

Участниками фестиваля стали производители из 55 регионов России и 22 зарубежных стран. В прошлогоднем фестивале участвовали 50 регионов и 20 стран. Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес из 130 елок и 29 арт-объектов, в центре которого возвышается 20-метровая ель, украшенная 3 км гирлянд и 3,5 тыс. игрушек. Тонкие нити гирлянд создают иллюзию "фарфоровой" полупрозрачности игрушек, выполненных из акрила. Сказочную атмосферу дополняет светящееся "рождественское небо".

На Манежной площади гости фестиваля могут совершить "путешествие" по европейским городам, знаменитым своими рождественскими традициями - Берну (Швейцария), Брюсселю (Бельгия), Вене (Австрия), Вильнюсу (Литва), Копенгагену (Дания), Нюрнбергу (Германия), Праге (Чехия), Риге (Латвия) и Страсбургу (Франция). В фестивальных шале этих городов можно присоединиться к мастер-классам. К примеру, научиться делать французские рождественские венки под руководством художников из Эльзаса, готовить вкусные конфеты в "Карамельной мастерской". Также здесь работает ярмарочная карусель, где можно покататься и сделать фото на память.

В павильоне "рождественской почты" эльфы помогут отправить открытки близким и письма Деду Морозу, а в "рождественской библиотеке" гостей встретит библиотекарь в камзоле и кружевных манжетах и пригласит послушать театрализованные чтения русских и европейских сказок.