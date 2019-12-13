Число регистраций на портале поставщиков Москвы за месяц выросло более чем втрое

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число регистраций на портале поставщиков Москвы за последний месяц с 11 ноября по 11 декабря выросло более чем втрое к показателям предыдущих месяцев и достигло рекордных 11 тыс. предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-cлужбы столичного комплекса экономической политики.

"Цифровизация позволяет сделать сферу закупок максимально прозрачной и открытой для новых участников. Портал поставщиков способствует этому - предприниматели все более активно начинают пользоваться его функционалом. Если ранее среднемесячное количество регистраций на этом интернет-ресурсе находилось на уровне 3 тыс. пользователей в месяц, то сейчас эта цифра выросла до 11 тыс.", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, одним из факторов значительного притока числа пользователей на портале может быть серия встреч и обучающих мероприятий с участием представителей бизнеса из регионов. "В этом году вместе с партнерами из общественных организаций для предпринимателей из различных регионов России проводятся обучающие семинары-практикумы. В рамках таких мероприятий эксперты рынка закупок и уже зарегистрированные пользователи делятся опытом работы на портале поставщиков, а также интересными лайфхаками", - пояснил он.

Портал поставщиков Москвы создан в 2013 году для проведения закупок малого объема (до 300 тыс. рублей, а для образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений - до 600 тыс. рублей). Он предназначен для малых и средних предпринимателей. Помимо Москвы, заказы на площадке размещают государственные структуры из 33 регионов. Сегодня на портале зарегистрированы поставщики из большинства регионов России (163,8 тыс. предпринимателей) и более тысячи иностранных компаний. Работает англоязычная версия ресурса.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщал, что объем закупок на столичном портале поставщиков по итогам 2019 года достигнет 45 млрд рублей, что почти в два раза больше показателей прошлого года.