В Москве презентовали книгу-руководство по развитию креативных кластеров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) и арт-пространство Flakon X представили в пятницу в Центральном доме журналиста в Москве книгу-руководство по развитию креативных кластеров в России.

"Над созданием сборника Центр городских компетенций и арт-пространство Flakon X работали в течение года. Этот результат не конечный, в будущем будет выходить обновление руководства, мы планируем расширить охват в связи с наличием других креативных и арт-индустрий", - рассказал ТАСС организатор мероприятия, директор проектов Центра городских компетенций АСИ Илья Токарев.

На конференции выступали представители самых известных в стране креативных кластеров, в том числе Artplay и "Флакон". "Формат выступлений на конференции - это не история успеха, а опыт ошибок, спикеры рассказывают о допущенных ошибках на пути создания креативного пространства, о сделанных после этого выводах", - пояснил Токарев.

Так, креативный директор московского Artplay Яша Мохначева-Яворская отметила, что государство сейчас активно поддерживает тренд создания таких пространств. "В целом, креативные кластеры как стратегия хороши, если правильно ими управлять, это достаточно стабильный и понятный бизнес, особенно для специфических полуликвидных площадей. Здесь есть возможность постепенного масштабирования. Инвестируя по частям, можно уже начинать получать прибыть. Есть возможность регламентирования площадей под выставки и концерты в зависимости от ситуации, региона, экономики и прочего", - прокомментировала она.

Креативный кластер - пространство, которое объединяет представителей творческих профессий - дизайнеров, архитекторов, художников, музыкантов, режиссеров - и бизнесменов из сферы искусства.