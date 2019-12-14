{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве с субботы изменились несколько маршрутов автобусов и трамваев

В Восточном административном округе маршрут автобуса "Т55" продлили от станции метро "Первомайская" до центра госуслуг "Мои документы" района Восточное Измайлово

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новые остановки появились в Москве с субботы, 14 декабря, также изменились маршруты нескольких автобусов и трамваев. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 14 декабря в столице изменяются маршруты и время работы некоторых автобусов и трамваев. Кроме того, появится несколько новых остановок наземного транспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на западе Москвы запустили маршруты автобусов №128 от метро "Рассказовка" до аэропорта "Внуково", они поедут через Боровскую улицу, Боровское шоссе и Центральную улицу. Режим работы: с 06:00 до 23:00. Маршруты автобусов "Т3", "Т29" и №604 также были изменены. Они перестанут ходить между станцией метро "Дмитровская" и улицей Руставели из-за проведения ремонтных работ на Бутырском путепроводе.

В Восточном административном округе маршрут автобуса "Т55" продлили от станции метро "Первомайская" до центра госуслуг "Мои документы" района Восточное Измайлово. По будням также организуют короткие рейсы "Т55к"- от остановки "Площадь Соловецких Юнг" до метро "Первомайская.

"На юго-западе меняется время работы некоторых маршрутов. Ежедневно последние автобусы будут отправляться: №103 - от 23-го квартала Новых Черемушек - в 00:25; от улицы Дорохова - в 00:25; №187 - от станции метро "Озерная" - в 23:55; от станции метро "Университет" - в 00:45; №616 - от станции метро "Новые Черемушки" - в 00:50; от станции метро "Проспект Вернадского" - в 01:15; №721 - от станции метро "Новые Черемушки" - в 01:00; от улицы Новаторов - в 00:40; №779 - от улицы Федосьино - в 23:00; от станции МЦД "Рабочий Поселок" - в 23:50; №781 - от проезда Карамзина - в 23:20; от улицы Дорохова - в 00:15; №793 - от 5-го микрорайона Солнцева - в 00:00; от станции метро "Проспект Вернадского" - в 00:35", - уточняется в материале.

Кроме того, в ночь с 14 на 15 декабря ночной автобус "Н3" снова начал курсировать через станцию метро "Красносельская".

 

Трамваи и остановки

 

Отмечается также, что с 14 декабря после ремонтных работ на Нижней Красносельской улице были восстановлены маршруты трамваев "Б" от Курского вокзала до остановки "Сокольническая Застава", №24 "Проезд Энтузиастов" - Курский вокзал, №37 "Новогиреево" - станция МЦД "Каланчевская, №45 от Новоконной площади до Сокольнической Заставы, а также трамваев №50 "Проезд Энтузиастов" - станция метро "Новослободская". Временные маршруты трамвая "50к" и автобусов №037, 050 прекращают свою работу.

С 14 декабря для автобусов № 104 и 779 ввели новую остановку "Гвардейская улица". На маршруте автобуса №107 появилась остановка "Больница №1" на Нежинской улице. Действующая остановка "Больница №1" для автобусов № 77, 107, 732 на Давыдковской улице в обоих направлениях получает новое название "НИИ МЧС России".

Еще одна новая остановка - "СНТ "Керамик" - расположилась на Варшавском шоссе. Здесь будут останавливаться автобусы № 303, 503 и 1004. Кроме того, остановка "Ботанический переулок" для трамваев №7 и 50 в Протопоповском переулке будет работать в постоянном режиме.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве восстановили движение автомобилей в районе Глебовского моста после ДТП
Последствия падения автомобиля Honda в Яузу после столкновения с грузовиком устранены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС