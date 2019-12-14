В Москве с субботы изменились несколько маршрутов автобусов и трамваев

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новые остановки появились в Москве с субботы, 14 декабря, также изменились маршруты нескольких автобусов и трамваев. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 14 декабря в столице изменяются маршруты и время работы некоторых автобусов и трамваев. Кроме того, появится несколько новых остановок наземного транспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на западе Москвы запустили маршруты автобусов №128 от метро "Рассказовка" до аэропорта "Внуково", они поедут через Боровскую улицу, Боровское шоссе и Центральную улицу. Режим работы: с 06:00 до 23:00. Маршруты автобусов "Т3", "Т29" и №604 также были изменены. Они перестанут ходить между станцией метро "Дмитровская" и улицей Руставели из-за проведения ремонтных работ на Бутырском путепроводе.

В Восточном административном округе маршрут автобуса "Т55" продлили от станции метро "Первомайская" до центра госуслуг "Мои документы" района Восточное Измайлово. По будням также организуют короткие рейсы "Т55к"- от остановки "Площадь Соловецких Юнг" до метро "Первомайская.

"На юго-западе меняется время работы некоторых маршрутов. Ежедневно последние автобусы будут отправляться: №103 - от 23-го квартала Новых Черемушек - в 00:25; от улицы Дорохова - в 00:25; №187 - от станции метро "Озерная" - в 23:55; от станции метро "Университет" - в 00:45; №616 - от станции метро "Новые Черемушки" - в 00:50; от станции метро "Проспект Вернадского" - в 01:15; №721 - от станции метро "Новые Черемушки" - в 01:00; от улицы Новаторов - в 00:40; №779 - от улицы Федосьино - в 23:00; от станции МЦД "Рабочий Поселок" - в 23:50; №781 - от проезда Карамзина - в 23:20; от улицы Дорохова - в 00:15; №793 - от 5-го микрорайона Солнцева - в 00:00; от станции метро "Проспект Вернадского" - в 00:35", - уточняется в материале.

Кроме того, в ночь с 14 на 15 декабря ночной автобус "Н3" снова начал курсировать через станцию метро "Красносельская".

Трамваи и остановки

Отмечается также, что с 14 декабря после ремонтных работ на Нижней Красносельской улице были восстановлены маршруты трамваев "Б" от Курского вокзала до остановки "Сокольническая Застава", №24 "Проезд Энтузиастов" - Курский вокзал, №37 "Новогиреево" - станция МЦД "Каланчевская, №45 от Новоконной площади до Сокольнической Заставы, а также трамваев №50 "Проезд Энтузиастов" - станция метро "Новослободская". Временные маршруты трамвая "50к" и автобусов №037, 050 прекращают свою работу.

С 14 декабря для автобусов № 104 и 779 ввели новую остановку "Гвардейская улица". На маршруте автобуса №107 появилась остановка "Больница №1" на Нежинской улице. Действующая остановка "Больница №1" для автобусов № 77, 107, 732 на Давыдковской улице в обоих направлениях получает новое название "НИИ МЧС России".

Еще одна новая остановка - "СНТ "Керамик" - расположилась на Варшавском шоссе. Здесь будут останавливаться автобусы № 303, 503 и 1004. Кроме того, остановка "Ботанический переулок" для трамваев №7 и 50 в Протопоповском переулке будет работать в постоянном режиме.