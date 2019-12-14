Подросток погиб в результате игры с пистолетом на юго-западе Москвы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Девятиклассник погиб на юго-западе Москвы в результате выстрела из боевого пистолета, принадлежащего его отцу. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"На юго-западе Москвы двое подростков играли с пистолетом, который принадлежал отцу одного из них. В какой-то момент оружие выстрелило, в результате чего школьник скончался. На место прибыли полицейские и сотрудники Следственного комитета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, со вторым подростком сейчас работают психологи, чтобы помочь ему справиться со стрессом. "Правоохранители устанавливают, откуда у отца девятиклассника был пистолет и патроны к нему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал источник.