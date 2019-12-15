К Новому году Москву украсили 130 км гирлянд

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ледяной городок с подсветкой, праздничные шары с фигурками балерин, светящиеся коньки и другие декоративные элементы украсили различные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Посетители парка "Фили" могут побывать в ледяном городке с прозрачными башенками из полимерных кубов и пирамид с внутренней подсветкой. В Лианозовском парке и парке "Красная Пресня" гости полюбуются прозрачными шарами с застывшими внутри фигурками балерин, а в парках "Митино" и "Сокольники", - большими светящимися коньками, декорированными разноцветными игрушками и гирляндами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего для украшения площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" в столице использовали более 130 километров светодиодных гирлянд, 100 километров бус, 150 тысяч игрушек и декоративных элементов. Например, гигантские арки "Световая архитектура" длиной до 40 метров появились в Новопушкинском сквере, на площади Революции, Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а над фонтаном на Тверской площади растянулись нити гирлянд в форме елки. Звездное небо из гирлянд создали на Никольской улице, Кузнецком Мосту и Рождественке, в Камергерском и Столешникове переулках, на площади Юности в Зеленограде и на фестивальных площадках в парках.

Кроме того, на улице Хачатуряна, на Ленинградском шоссе возле торгово-развлекательного центра "Метрополис", на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке сделаны новогодние шары-тоннели высотой 5,5 метров. Главный зимний фестиваль Москвы "Путешествие в Рождество", открывшийся в пятницу, 3 декабря, продлится до 12 января 2020 года. Мероприятия фестиваля будут проходить на площадках в центре города, жилых районах и парках.