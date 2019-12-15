Голосование о продлении метро в Троицк началось в Москве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Электронное голосование, посвященное месту расположения станции метро Коммунарской линии в Троицке, открылось для жителей в воскресенье утром. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В 10:00 15 декабря стартовало электронное голосование по продлению Коммунарской линии метро до Троицка. Жители выберут расположение конечной станции: на Калужском шоссе (напротив Городской улицы) или на Октябрьском проспекте (напротив дома 12, строения 47)", - говорится в сообщении.

Таким образом жители определят, сколько станций метро будет в Троицке - одна или две. Если будет выбран первый вариант, то станция на Калужском шоссе станет конечной, если второй - линия метро пройдет под Калужским шоссе дальше, вглубь города, а конечная станция в этом случае будет на Октябрьском проспекте. Голосование будет проходить до 20:00 16 декабря. В голосовании могут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Для участия в голосовании зарегистрировались 4696 человек. Всего в Троицке проживает 61 тыс. человек. Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем и было принято решение организовать централизованное голосование.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".