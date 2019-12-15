Результаты проверки не выявили случаев утечки газа в нескольких районах Москвы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Газовые службы не выявили утечки газа в нескольких районах Москвы. Запах газа, на который жаловались жители, был связан с увеличением одоранта в профилактических целях, сообщили в воскресенье ТАСС в единой аварийной диспетчерской города.

В воскресенье в диспетчерскую экстренных служб поступили жалобы от жителей Южного, Западного и Троицко-Новомосковского административных округов Москвы на сильный запах газа в квартирах.

"Аварийной ситуации в ряде районов Москвы в связи с запахом газа нет. Этот запах со временем пройдет, он не опасен. Дело в том, что в целях проведения профилактических работ увеличено количество одоранта в газовой смеси", - сообщили в диспетчерской.

По словам специалистов, запах газа в квартирах сохранится до конца профилактических работ, которые завершатся в понедельник, 16 декабря.

Как ранее сообщал ТАСС, в экстренные службы поступали жалобы на сильный запах в домах и квартирах. Сведений о пострадавших в результате воздействия газа не поступало.