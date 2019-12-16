Вильфанд: снега в Москве не будет еще как минимум неделю

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Синоптики не прогнозируют снега до начала третьей декады декабря в Москве. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца недели не видно даты установления устойчивого снежного покрова. Снег выпадает, когда температура низкая и циклоническая деятельность, а у нас включительно до четверга температура высокая, осадки будут выпадать, но именно осадки: дождь, мокрый снег. Снега ждать не стоит. А вот, начиная с пятницы, похолодает, давление повысится и [будет] антициклональная погода, при ней тоже нет условий для образования снежного покрова. Все время меняется погода, но природе не до снега как-то. Будем надеяться на волшебство, которое бывает перед Новым годом", - сообщил он. По словам Вильфанда, мокрый снег может выпасть в понедельник, но уже во вторник утром он растает.

"До начала третьей декады не видно снега, но это и не значит, что он и потом выпадет. Но, надеюсь, что в среду-четверг уже что-то более определенное расскажем [о снеге в декабре]", - добавил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве днем ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник и среду - 2-4 градуса тепла, в четверг - 3-8 градуса тепла, в пятницу - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в субботу - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.