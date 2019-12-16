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Новый год и Рождество - 2020

Более сотни уличных спектаклей покажут на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

Постановки представят 11 коллективов из Санкт-Петербурга, Костромы, Кирова, Петрозаводска и Чебоксар

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 110 кукольных спектаклей покажут на окружных площадках в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом в понедельник сообщила ТАСС заместитель мэра Москвы, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

"В этом году на фестивале "Путешествие в Рождество" театр снова выходит на городские общественные пространства. Больше 110 кукольных спектаклей представит на разных площадках "Золотая Маска", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что это будут постановки 11 коллективов из семи городов, в частности, Санкт-Петербурга, Костромы, Кирова, Петрозаводска, Чебоксар.

"На Манежной площади запланированы выступления европейских уличных театров, на Новом Арбате - интерактивные представления и театрализованные чтения. А на Тверском бульваре на время фестиваля воссоздали мир сказки "Щелкунчик и Мышиный король", - рассказала Сергунина.

На Новом Арбате гостей ждут любимые сказки и волшебные истории. Тут можно стать участником интерактивного кукольного спектакля. Начало ежедневных показов - в 18:00 и 19:00.

 

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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