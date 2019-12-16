Детский музыкальный театр в Москве представит "Волшебную лампу Аладдина"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьерные показы детской оперы "Волшебная лампа Аладдина" состоятся 21 и 22 декабря в Детском музыкальном театре им. Н. Сац в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"Это масштабный, эффектный спектакль большой формы, в котором на сцене царят сказочные декорации, похожие на иллюстрации из любимой книжки, а опера соединяется с балетом, чтобы поразить воображение публики", - рассказали о постановке в пресс-службе.

Приключения Аладдина в жанре оперы отразил композитор Совет Варелас (1923 - 1997). "Приверженец отечественной классической школы, уроженец Таганрога, проживший основную часть жизни в Ташкенте, Варелас объединил в своем творчестве самые светлые и колоритные особенности академической музыки советской эпохи и национальной культуры Узбекистана, - отметили в театре. - Искренностью, оптимизмом, запоминающимися песенными мотивами пронизаны все сочинения композитора - от больших опер и симфоний до вокальных миниатюр, многие из которых стали хитами советской эпохи".

Предновогоднюю премьеру готовят главный дирижер театра им. Сац Алевтина Иоффе, художественный руководитель театра, режиссер Георгий Исаакян и главный художник театра Станислав Фесько. Хореографию ставит балетмейстер Михаил Галиев.