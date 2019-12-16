{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Детский музыкальный театр в Москве представит "Волшебную лампу Аладдина"

Премьерные показы пройдут 21 и 22 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьерные показы детской оперы "Волшебная лампа Аладдина" состоятся 21 и 22 декабря в Детском музыкальном театре им. Н. Сац в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"Это масштабный, эффектный спектакль большой формы, в котором на сцене царят сказочные декорации, похожие на иллюстрации из любимой книжки, а опера соединяется с балетом, чтобы поразить воображение публики", - рассказали о постановке в пресс-службе.

Приключения Аладдина в жанре оперы отразил композитор Совет Варелас (1923 - 1997). "Приверженец отечественной классической школы, уроженец Таганрога, проживший основную часть жизни в Ташкенте, Варелас объединил в своем творчестве самые светлые и колоритные особенности академической музыки советской эпохи и национальной культуры Узбекистана, - отметили в театре. - Искренностью, оптимизмом, запоминающимися песенными мотивами пронизаны все сочинения композитора - от больших опер и симфоний до вокальных миниатюр, многие из которых стали хитами советской эпохи".

Предновогоднюю премьеру готовят главный дирижер театра им. Сац Алевтина Иоффе, художественный руководитель театра, режиссер Георгий Исаакян и главный художник театра Станислав Фесько. Хореографию ставит балетмейстер Михаил Галиев.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сообщения о минировании аэропортов, вокзалов, судов и школ в Москве оказались ложными
Взрывоопасных предметов в зданиях не обнаружили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС