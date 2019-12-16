Онлайн-голосование о месторасположении метро в Троицке прошло без сбоев

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Около 96,3% жителей Троицка, центра Троицкого административного округа Москвы, которые были включены в реестр голосующих за место расположения станции метро, приняли участие в электронном голосовании. Оно прошло без сбоев, об этом ТАСС в понедельник сообщил зампредседателя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать централизованное голосование, которое состоялось 15 и 16 декабря. Жителей Троицка спросили о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте города или рядом с ним.

"Итоговая явка по результатам двух дней голосования составила почти 96,3%. Голосование началось в воскресенье, 15 декабря, в 10:00 мск. Участники могли получить электронный бюллетень до 20:00 мск понедельника, 16 декабря. В реестре голосующих было 4696 человек, получило бюллетень - 4522. Система онлайн-голосования оба дня работала без сбоев", - сказал Костырко.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что для опроса жителей Москвы будет применена система онлайн-голосования, которая апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. В голосовании смогли принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в Троицке проживают 61 тыс. человек. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, таких в Троицке примерно 38,7 тыс. Для участия в онлайн-опросе им было необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы. Запись на участие в электронном голосовании открыли 27 ноября. Заявки подали 4809 человек - это 12,7% избирателей, то есть 113 человек не прошли финальную валидацию.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки". Новая линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка.