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Более 57% участников голосования о метро Троицка поддержали его размещение в центре города

Жители проголосовали за строительство станции на Октябрьском проспекте

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Свыше 57% жителей Троицка, центра Троицкого административного округа Москвы, которые приняли участие в онлайн-голосовании за место строительства станции метро, поддержали ее расположение на Октябрьском проспекте в центре города. Об этом ТАСС в понедельник сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

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Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать централизованное голосование, которое состоялось 15 и 16 декабря. Жителей Троицка спросили о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте города или рядом с ним.

"Мнения в голосовании за месторасположение метро в Троицке распределились следующим образом: за вариант "на 38-м км Калужского шоссе" проголосовали 1919 человек, или 42,8%; за строительство метро на Октябрьском проспекте - 2570 человек, или 57,2%", - сказал Венедиктов.

Для опроса жителей Москвы применялась система онлайн-голосования, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. В голосовании смогли принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнил ТАСС замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, явка по итогам двух дней голосования составила почти 96,3%. Голосование началось в воскресенье, 15 декабря, в 10:00 мск. Участники могли получить электронный бюллетень до 20:00 мск понедельника, 16 декабря. В реестре голосующих было 4696 человек, получили бюллетень - 4522. Система онлайн-голосования оба дня работала без сбоев.

Всего в Троицке проживают 61 тыс. человек. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, таких в Троицке порядка 38,7 тыс. Для участия в онлайн-опросе им было необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы. Запись на участие в электронном голосовании была открыта 27 ноября. На участие в электронном голосовании подали заявки 4809 человек - это 12,7% избирателей, то есть 113 человек не прошли финальную валидацию.

Строительство метро в Троицке

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК).

Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки". Новая линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка.

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