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В Московском регионе ожидается облачная погода с дождем и снегом

Синоптики прогнозируют до 5 градусов тепла

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Снег с дождем и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 2 до 4 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 1 градуса тепла.

В Подмосковье ожидается от 0 до 5 градусов тепла, в ночные часы температура не изменится.

Юго-западный и западный ветер днем и ночью не превысит 10 м/с. До 9:00 в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.

Теги
Россия
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