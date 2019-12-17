В московском метро установили часы обратного отсчета до Нового года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Часы обратного отсчета времени до Нового года установили на станциях Кольцевой линии московского метро - "Комсомольской" и "Проспекте мира". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Часы отсчитывают время до начала главной ночи в году. Пока конструкции установлены на станциях "Комсомольская" и "Проспект мира", планируется, что они появятся еще на 29 станциях, а также в павильоне Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала", - сказал собеседник агентства.

Ранее на линии московского метро вышли первые восемь тематических новогодних составов. Они ходят по Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям. В новогодних поездах объявляют станции и поздравляют пассажиров с праздником известные российские артисты.