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Новая эстакада на Горьковском направлении МЖД заработает в I квартале 2020 года

Развязка позволит увеличить пропускную способность на Горьковском направлении Московской железной дороги

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Движение поездов по новой железнодорожной эстакаде на станции Реутово в сторону Балашихи планируется открыть в I квартале следующего года.

Развязка позволит увеличить пропускную способность на Горьковском направлении Московской железной дороги, сообщили во вторник в пресс-службе МЖД.

"На станции Реутово Горьковского направления МЖД продолжается строительство железнодорожной развязки, которая разведет потоки поездов и увеличит пропускную способность линий железной дороги как в сторону Балашихи, так и Железнодорожного, Орехова-Зуева и Владимира. В настоящее время завершена установка пролетных строений эстакады для поездов по направлению из Москвы, проводится укладка пути. Запустить движение поездов по эстакаде в сторону станции Балашиха планируется в I квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящий момент железнодорожники сооружают второй съезд с развязки, предназначенный для поездов, следующих из Балашихи в Москву, создают второй главный путь на участке Реутово - Балашиха (сейчас этот участок однопутный), который позволит запустить дополнительные пригородные поезда между Москвой и Балашихой. Эти работы планируют завершить до конца 2020 года.

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Россия
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