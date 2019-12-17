На нескольких улицах Москвы ограничат движение из-за праздничного салюта в новогоднюю ночь

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Движение по ряду улиц в Москве будет ограничено в новогоднюю ночь в связи с организацией праздничных фейерверков в честь Нового года. Об этом во вторник сообщает столичный департамент транспорта в Twitter.

Движение ограничат по одной полосе Большого Москворецкого моста в сторону ул. Варварка с 7:00 31 декабря 2019 года до 5:00 1 января 2020 года.

Полностью закрыты для проезда транспорта с 23:30 31 декабря 2019 года до 00:30 1 января 2020 года будут Москворецкий мост, Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Москворецкая набережная от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушская, Софийская набережные, Кремлевская набережная от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста. 1 января 2020 года с 00:50 до 01:10 будет перекрыто движение по проезду возле ТЦ "Авиапарк", а также по Озерной аллее от Центрального проспекта до д. 5, стр. 2 по Георгиевскому проспекту.

Масштабные пиротехнические шоу в честь Нового года проведут в Москве на 11 площадках, помимо этого, локальные салюты устроят в 18 парках.