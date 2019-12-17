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Объем госзакупок на электронной торговой площадке Москвы вырос на 1,1 трлн рублей

Он составил 2,6 трлн рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Объем госзакупок на торговой электронной площадке Москвы - "Единой электронной торговой площадке (ЕЭТП)" - с начала 2019 года вырос на 1,1 трлн рублей по сравнению с прошлым годом и составил 2,6 трлн рублей. В целом за 10 лет суммарный объем закупок как государства, так и госкомпаний, и бизнеса, на ЕЭТП достиг почти 20 трлн рублей, что, к примеру, более чем в семь раз превышает размер городского бюджета. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"В 2018 году на площадке было объявлено 388 тыс. процедур по 44-ФЗ (госзакупки - прим. ТАСС) объемом 1,5 трлн рублей. В 2019 году - 485 тыс. процедур на 2,6 трлн рублей", - говорится в сообщении.

По данным департамента, по 223-ФЗ (закупки госкомпаний и частного бизнеса) в 2018 году было проведено 175 тыс. процедур на 1,7 трлн рублей, в 2019 году - 210 тыс. процедур объемом 2,5 трлн рублей.

"В этом году Единая электронная торговая площадка празднует свой десятилетний юбилей. За время своего существования ей удалось завоевать доверие крупнейших государственных и корпоративных заказчиков России, и сегодня АО "ЕЭТП" является крупнейшим федеральным оператором электронных торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. С 2009 года на ней проведено уже свыше 3,8 млн закупочных процедур, а суммарный объем контрактов превысил 20 трлн рублей. Средний процент снижения при этом - более 14%", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По мнению главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, цифровая трансформация этой сферы создает единое экономическое пространство. "Первый пакет поправок в 44-ФЗ уже принес качественные изменения в контрактную систему. В январе этого года завершился перевод конкурентных процедур в электронный вид. Если говорить о примере Москвы, то мы уже видим основной эффект от этих нововведений - доля закупок у единственного поставщика снизилась в три раза", - пояснил Дегтев.

ЕЭТП - крупнейший федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков (44-ФЗ), госкомпаний (223-ФЗ) и коммерческих предприятий. За 10 лет работы площадки ее постоянными участниками стали госкорпорации "Ростех" и "Росатом", генерирующие компании "Интер РАО" и "РусГидро", геологический холдинг "Росгеология", компании "Россети" и "Ростелеком".

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