Студенты из Москвы стали серебряными призерами Международного инженерного чемпионата

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Финал осеннего кубка студенческой лиги Международного инженерного чемпионата Case-in завершился в Москве. Команда студентов "БАНЯ" национального исследовательского университета (НИУ) "МЭИ" завоевала серебряные медали, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Будущие инженеры представили на финале решение инженерного кейса "Цифровые перспективы развития Дальнего Востока". Команда НИУ "МЭИ" "БАНЯ" сосредоточилась на развитии энергосистемы острова Сахалин. Их проект позволил ребятам завоевать серебряные медали", - сказали в пресс-службе.

По словам организаторов, сборная "БАНЯ" - опытный участник чемпионата Case-in: участник команды Богдан Сергеев еще весной стал серебряным призером основного сезона школьной лиги Case-in.

Всего в финале осеннего кубка Case-in в Москве участвовали 22 команды - студенты-победители отборочных этапов, которые прошли в вузах восьми федеральных округов России. Призеры и чемпионы смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру вузов - партнеров чемпионата, а также станут участниками форума "Россия - страна возможностей" в 2020 году.