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Источник: звонки о "минировании" более 10 школ в Москве поступают с территории Украины

Ранее сообщалось о "минировании" 13 районных судов Москвы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 10 московских школ проверяют во вторник после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, все звонки поступают с территории Украины.

"На данный момент кинологи обследуют здания и территории более 10 школ Москвы. Все звонки о минировании поступают с территории Украины", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник информация о "минировании" поступила в 13 районных судов Москвы. Сотрудников и посетителей в целях безопасности эвакуировали. Также проверяются здания аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Только в понедельник, 16 декабря, неизвестные заминировали около 70 объектов в столице: суды, школы, детскую больницу, аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также Киевский, Ленинградский, Курский, Белорусский и Павелецкий вокзалы. Все угрозы оказались ложными.

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